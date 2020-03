In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr mit Landesmitteln 891 neue Sozialwohnungen gebaut worden. Wohnungsbauministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) verwies am Montag in Stuttgart auf die bereitgestellten Fördermittel. In den Jahren 2020 und 2021 werden jeweils 250 Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau ausgegeben. „Doch angesichts des üblichen zeitlichen Verzugs von rund drei Jahren zwischen Antrag und Fertigstellung braucht es noch etwas Geduld, bis sich unsere Anstrengungen auch klar in den Baufertigstellungszahlen niederschlagen.“ Zuvor hatten die „Stuttgarter Nachrichten“ berichtet.

2012 etwa lag die Zahl der fertiggestellten Wohnungen dem Bericht zufolge noch bei 361. Insgesamt seien seit 2012 mit Fördermitteln des Landes 3374 Sozialwohnungen neu gebaut worden. Nicht enthalten in der Zahl sind bereits bestehende Wohnungen, die mit Fördermitteln des Landes zu Sozialwohnungen umgewidmet wurden, und Wohnungen, die allein mit kommunalen Mitteln entstanden sind.

