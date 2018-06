Fassanstich zum „Wasen“-Start: Kretschmann erster Gast

Jetzt geht's wieder rund: Mit dem Fassanstich startet heute in Stuttgart das nach dem Münchner Oktoberfest zweitgrößte deutsche Volksfest. Zum 170. Cannstatter Volksfest auf dem „Wasen“ werden bis 11. Oktober bis zu vier Millionen Menschen erwartet. Die wichtigste Nachricht zum Start: Das Bier ist im Schwäbischen günstiger als auf der „Wiesn“ in München.

In Stuttgart bleibt der Preis für die „Wasen-Maß“ noch knapp unter zehn Euro, in München nicht. 1,5 bis 2 Millionen Liter Bier sollen auf dem Stuttgarter „Wasen“ fließen. Einer der ersten Gäste ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der sich gleich am Eröffnungsabend mit Teilen seiner Ministerriege zu einer ungewöhnlichen Kabinettssitzung trifft.

Cannstatter Volksfest