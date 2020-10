Fasnet ohne Umzüge - Narrenvereinigungen sagen große Veranstaltungen ab

Keine großen Umzüge, keine Bälle, keine Partys: Die Narren im Südwesten haben sich coronabedingt auf eine Fastnacht in abgespeckter Form geeinigt. Kleinere Veranstaltungen, Straßenaktionen und Bräuche soll es unter den geltenden Corona-Regeln geben, wie ein Sprecher Vereinigung der Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) am Mittwochabend in Bad Dürrheim sagte.

„Fastnacht 2021 wird nicht abgesagt.“ Dennoch wolle man größere Menschenansammlungen, wie etwa an Rosenmontag üblich, vermeiden.

Empfehlungen für die stattfindenden Veranstaltungen will die Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Narrenverbände und Vereinigungen noch in den nächsten Wochen ausarbeiten. In der Arbeitsgemeinschaft sind sämtliche 13 im Südwesten aktive Narrenverbände vertreten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich bereits Ende August skeptisch dazu geäußert, ob im Winter Karneval überhaupt stattfinden könne.

Es sei schade, dass die Politik meine, von oben herab irgendetwas festlegen zu müssen, sagte VSAN-Präsident Roland Wehrle damals. Ihr stehe es in dieser Form ohnehin nicht zu, die Fastnacht abzusagen. „Ich möchte Herrn Spahn ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe ins Gedächtnis rufen: Der Karneval — und damit auch die Fastnacht — ist ein Fest, das dem Volke nicht gegeben wird, sondern das sich das Volk selbst gibt.“

Gegen Ende des Jahres wollen die Narren noch einmal zusammenkommen, das Infektionsgeschehen bewerten und Rücksprache mit der Landesregierung halten.