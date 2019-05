Fans wählen KSC-Stürmer Pourié zum Spieler der Saison

Torjäger Marvin Pourié vom Karlsruher SC ist zum Spieler der Saison in der 3. Liga gewählt worden. Bei der Fan-Wahl in den sozialen Netzwerken des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) setzte sich der 28-Jährige vor Torhüter Nils Körber von Meister VfL Osnabrück durch, wie der DFB am Montag mitteilte.

Pourié steht vor dem letzten Saisonspiel am Samstag gegen den Halleschen FC bei 22 Saisontreffern und ist damit der mit Abstand beste Torschütze der 3. Liga. Zudem durfte er sich am vergangenen Wochenende über den Aufstieg des KSC in die 2. Liga freuen. Von insgesamt 23 135 abgegebenen Stimmen hatte Pourié rund 59 Prozent (13 625) bekommen.

KSC-Kader

KSC-Spielplan

Tabelle der 3. Liga