Wie wird ein Buch gemacht und warum passt bei Puzzles immer genau ein Teil zum anderen? Was verbindet Unternehmensgründer Otto Maier mit Friedrich Fröbel, dem Erfinder des Kindergartens? Mitten in Ravensburg lädt das Museum Ravensburger im ehemaligen Stammsitz des weltbekannten Buch- und Spieleverlags zu einem interaktiven Familienausflug zu Memory, Malefiz & Co. ein: Auf über 1000 Quadratmetern entdecken die Besucher Spiele, Puzzles und Bücher aus Geschichte und Gegenwart des Verlags mit dem blauen Dreieck.

Wir verlosen heute zweimal zwei Multimedia-Familientickets für je zwei Erwachsene und zwei Kinder (bis 14 Jahre) Mit diesem Ticket ist nicht nur der Eintritt frei, sondern auch ein Audioguide beziehungsweise die Tiptoi- Museums-Rallye.