Familienstreit eskaliert: Onkel geht auf Neffen los

Weil er seinen Neffen angegriffen haben soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft Tübingen gegen einen 43 Jahre alten Mann. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll der Mann am Montagmorgen mit seinem 18 Jahre alten Neffen in dessen Wohnung in Reutlingen in Streit geraten sein. Nach Angaben der Beamten kam es zur körperlichen Auseinandersetzung. Dabei sollen auch ein Messer und ein Beil zum Einsatz gekommen sein. Beide Männer wurden bei der Auseinandersetzung so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Laut Polizei wurde gegen den 43-Jährigen Haftbefehl erlassen und er wurde in ein Justizvollzugskrankenhaus eingeliefert. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Sein 18-jähriger Neffe wurde nach Angaben der Beamten wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Tatablauf dauern an.

