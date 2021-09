Familienkarten für das Sea Life zu gewinnen

Wer gewinnen möchte, muss bis spätestens Sonntag, 5. September, 24 Uhr die Telefonnummer 01379/880030 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend) und das Stichwort „Sea Life“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmen die Gewinner der Veröffentlichung ihres Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz: www.schwäbische.de/datenschutz

Das seit Mai 1999 bestehende Sea Life in Konstanz ermöglicht den Besuchern einen unvergesslichen Einblick in den Lebensbereich der heimischen und tropischen Gewässer. In verschiedenen Themenbereichen gibt es für Besucher jeder Altersgruppe viele interessante Fakten über die faszinierenden Meeresbewohner und ihre unterschiedlichen Lebensräume. Die Grünen Meeresschildkröten gleiten majestätisch durchs Wasser, die Haie drehen lauernd ihre Runden und die zehn quirligen Eselspinguine watscheln etwas tollpatschig auf das eiskalte Wasser zu. Jeder wird sein persönliches Highlight bei einem Besuch im Sea Life finden.

Wir verlosen heute drei Familienkarten für jeweils vier Personen für das Sea Life in Konstanz. (sz)