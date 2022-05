Familie in Eberdingen durch Stichverletzungen gestorben

Die geplante Trennung der Ehefrau ist wohl der Hintergrund für die Bluttat von Eberdingen (Kreis Ludwigsburg) gewesen. Dies teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Die 33-Jährige und die sechsjährige Tochter seien mit einem Messer attackiert worden. Sie wiesen massive Schnitt- und Stichverletzungen auf. Bei der Frau seien gleichfalls Anzeichen stumpfer Gewalt festgestellt worden. Der 35 Jahre alte Ehemann starb an selbst beigebrachten Schnitt- und insbesondere Stichverletzungen. Der vierjährige Sohn überlebte die Messerattacke seines Vaters am vergangenen Donnerstag. Lebensgefahr bestehe für den Jungen nicht mehr, er befinde sich aber weiter im Krankenhaus.

