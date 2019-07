Familie bei Frontalzusammenstoß nördlich von Berlin getötet

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen im Landkreis Oberhavel ist eine Familie getötet worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, war der Wagen der dreiköpfigen Familie aus Baden-Württemberg am Montagnachmittag zwischen Nassenheide und Teschendorf nördlich von Berlin in einer scharfen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.

Im Auto starben der 37 Jahre alte Vater, die 43-jährige Mutter und ihre zehnjährige Tochter. Sie waren auf der engen Bundesstraße 96 in Richtung Norden unterwegs. Der 37-jährige Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Die Bundesstraße 96 war mehrere Stunden wegen der Bergung gesperrt, was lange Staus in Richtung Seenplatte und Ostsee zur Folge hatte. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang klären.