Eine vierköpfige Familie ist bei einem schweren Autounfall nahe Sulzbach (Rems-Murr-Kreis) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, raste ein 19-jähriger Fahranfänger nach einem gefährlichen Überholmanöver frontal in ihren Wagen. Die Mutter, die am Steuer saß, der Vater sowie die 13 und 15 Jahre alten Kinder kamen am Montagabend ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Bundesstraße 14 war etwa zwei Stunden gesperrt.