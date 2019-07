Falschfahrerin verursacht Unfall und Stau auf Autobahn 5

Nach einem Unfall durch eine Falschfahrerin ist es auf der Autobahn 5 bei Weinheim zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Die 79 Jahre alte Frau war laut Polizei am Mittwochmorgen am Autobahnkreuz Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) falsch auf die A5 in Richtung Karlsruhe abgebogen. Nach wenigen Metern kam es zu einem Unfall mit drei weiteren Fahrzeugen, bei dem die Verursacherin leicht verletzt wurde. Es bildete sich ein Stau von rund fünf Kilometern Länge in Richtung Frankfurt.

