Falschfahrer verursacht Unfall auf A98: Zeugen gesucht

Weil er wegen eines Falschfahrers abbremsen musste, ist einem Autofahrer auf der A98 ein zweites Fahrzeug aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitagabend an der Anschlussstelle Lörrach-Mitte zu dem Unfall. Dabei entstand lediglich Sachschaden. Der Geisterfahrer fuhr in Schritttempo und an den beiden Unfallfahrzeugen vorbei, hieß es weiter. Die Polizei sucht nun nach dem Mann, der den Angaben nach in einem weißen Kleinwagen unterwegs gewesen war.

