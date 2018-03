Falscher Hausmeister bringt 89-Jährige um ihr Bargeld

Als Hausmeister getarnt hat ein Trickdieb eine Seniorin in Stuttgart um ihr Bargeld gebracht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich der Unbekannte am Montag als neuer Hausmeister bei der 89-Jährigen vorgestellt. Unter dem Vorwand, er müsse schauen, ob das Wasser abgedreht sei, ließ ihn die Frau demnach in die Wohnung. Dort ging er durch alle Räume, klopfte an Metallteile und sagte, er müsse alle Gegenstände aus Metall einpacken. Die 89-Jährige gab ihm daraufhin unter anderem eine Geldkassette, aus der der Unbekannte mehrere Hundert Euro Bargeld nahm, bevor er floh. Die Polizei sucht nun nach dem Täter und bittet um Zeugenhinweise.

