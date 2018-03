Falsche Polizisten bringen Seniorin um Schmuck und Geld

Falsche Polizisten haben eine Seniorin im Rems-Murr-Kreis um Schmuck und Geld gebracht. Wie die echte Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Unbekannten die 76-Jährige am Montagabend angerufen und ihr vorgegaukelt, dass sie auf der Liste einer Einbrecherbande stehe. Ein falscher Staatsanwalt hielt sie daraufhin über Stunden am Telefon hin. In der Nacht gab die Frau einer Komplizin der Betrüger, die zu ihrer Wohnadresse in Leutenbach gekommen war, ihre Wertsachen. Der Wert der Gegenstände beläuft sich demnach auf einige tausend Euro. Die Seniorin schöpfte schließlich Verdacht und meldete den Vorfall der echten Polizei. Die warnte erneut vor der Masche, die zuletzt immer wieder vorgekommen ist.

