Falsche Polizisten haben in Sindelfingen (Kreis Böblingen) ein älteres Ehepaar um Gold- und Silbermünzen betrogen. Ein angeblicher Kriminalbeamter habe bei den Senioren angerufen und sie aufgefordert, bei der Festnahme von Betrügern zu helfen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Anrufer baute demnach am Freitag mehr als zwei Stunden lang Druck auf das Paar auf. Unter anderem drohte er den beiden mit einer Anzeige und vermittelte das Gespräch auch an einen weiteren Betrüger und einen angeblichen Staatsanwalt. Das Paar deponierte die Münzen im Wert von etwa 5000 Euro letztlich vor seinem Haus, wo sie abgeholt wurden.

Mitteilung