Falsche Polizeibeamte haben in Stuttgart eine 89 Jahre alte Frau um Bargeld und Schmuck gebracht. Die Betrüger hätten die Frau am Sonntagabend angerufen und vor einem angeblich bevorstehenden Einbruch gewarnt, teilte die Stuttgarter Polizei am Montag mit. Außerdem hätten die Anrufer die Seniorin dazu aufgerufen, ihre Wertsachen der „Polizei“ zu übergeben.

Wie von den Betrügern gefordert, steckte die Frau Geld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro in einen Karton und deponierte diesen in der Hofeinfahrt. Später schöpfte sie zwar Verdacht und verständigte die echte Polizei. Die Gauner hatten die Wertsachen zu dem Zeitpunkt jedoch bereits abgeholt.

