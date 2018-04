Falsch um die Verkehrsinsel: Unfall mit sechs Verletzten

Weil ein Autofahrer kurze Zeit ein Geisterfahrer war, ist es am Ostermontag im Landkreis Ludwigsburg zu einem Unfall mit sechs Verletzen gekommen. Ein 37 Jahre alter Familienvater wollte mit seinem Wagen in der Nähe von Kirchheim am Neckar nach links auf die Bundesstraße 27 abbiegen, wie ein Polizeisprecher am Abend berichtete. Statt rechts herum um eine Verkehrsinsel zu fahren sei er links herum gefahren. „Für ein kurzes Stück ist er ein Geisterfahrer gewesen“, sagte der Sprecher. Als ihm ein anderes Auto entgegenkam, kam es zum Crash.

Das 46 und 47 Jahre alte Ehepaar im entgegenkommenden Wagen wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. In dem Auto des 37-Jährigen saßen seine 36 Jahre alte Frau sowie deren 12 und 7 Jahre alten Kinder. Alle vier wurden leicht verletzt, konnten die Klinik nach einer Untersuchung aber wieder verlassen.