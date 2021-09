Fallschirmspringer stürzt ab: schwer verletzt

Ein Fallschirmspringer ist bei Bad Saulgau abgestürzt und schwer verletzt worden. Der 38-Jährige sprang nach ersten Erkenntnissen aus einer Höhe von 4000 Metern ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei sei sein Schirm außer Kontrolle und dann ins Trudeln geraten. Schließlich stürzte der Mann am Freitagnachmittag auf eine Wiese im Landkreis Sigmaringen, ohne seinen Notschirm zu öffnen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Die Ursache des Absturzes war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210918-99-265319/2

Mitteilung