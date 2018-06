Fahrverbote in Stuttgart? Grün-Schwarz noch unschlüssig

Die grün-schwarze Landesregierung ist nach wie vor unschlüssig im Umgang mit dem höchstrichterlichen Urteil aus Leipzig zum Thema Diesel-Fahrverbote in Stuttgart. Am Dienstag traf sich zwar eine kleine Koalitionsrunde. Dabei sei aber lediglich die schriftliche Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichts erörtert worden, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. „Das Ziel der Landesregierung ist, Verkehrsverbote möglichst zu vermeiden. Andererseits ist aber auch klar, dass das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bindend ist.“

Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) sagte, angestrebt werde, bis zur Sommerpause ein Ergebnis zu haben, wie man mit dem Urteil umgehen wolle. Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Februar entschieden, dass Fahrverbote für alte Diesel-Autos zur Luftreinhaltung grundsätzlich erlaubt sind. Ob das Land aber dazu gezwungen ist, Fahrverbote zu verhängen, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Das Thema ist in der grün-schwarzen Koalition umstritten, da insbesondere die CDU-Landtagsfraktion keine Fahrverbote will.