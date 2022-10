Fahrstreifenwechsel führt zu Unfall: Ein Schwerverletzter

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Heidenheim ist ein 66-jähriger Autofahrer am Montagabend schwer verletzt worden. Ein bisher unbekannter Autofahrer wechselte den Fahrstreifen sehr dicht an dem Auto des 66-Jährigen, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Der Mann wollte ausweichen und kam dabei mit seinem Wagen ins Schleudern. Das Auto des 66-Jährigen prallte gegen die Mittelschutzplanke, wurde von dieser abgeschlagen und kam schließlich auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:221011-99-81709/2