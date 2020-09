Mehr als eine Woche nach einem Sturz vom Fahrrad in Heilbronn ist ein 77-Jähriger am Freitag im Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Donnerstag vergangene Woche gestürzt. Passanten fanden ihn auf einem Feldweg, ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei