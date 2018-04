Vier Tage nach dem Zusammenstoß eines Fahrradfahrers in Heidelberg mit einem Auto ist der 82-Jährige seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann war am Sonntagvormittag mit seinem Rad auf einem asphaltierten Feldweg unterwegs gewesen. Ein 50-Jähriger überholte ihn mit seinem Auto samt Wohnanhänger. Dabei kam es aus noch immer unbekannten Gründen zu einer Kollision. Der Mann stürzte vom Rad und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Donnerstag starb.

Polizeimitteilung Nr. 1

Polizeimitteilung Nr. 2