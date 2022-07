Fahrradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem Unfall an einer Kreuzung ist ein 82 Jahre alter Fahrradfahrer am Donnerstagabend in Hohentengen (Kreis Sigmaringen) ums Leben gekommen. Nach Auskunft der Polizei vom Freitag hatte ein 17 Jahre alter Rollerfahrer den Senior beim Abbiegen zu spät bemerkt und dann eine Vollbremsung eingeleitet. Auch der 82 Jahre alte Radfahrer bremste abrupt. Hierbei stürzte er und schlug mit seinem Kopf auf der Fahrbahn auf. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Rollerfahrer zog sich beim Ausweichmanöver leichte Verletzungen zu.

