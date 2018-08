Ein Fahrradfahrer ist am Montag in Salach (Landkreis Göppingen) gestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Der 61-Jährige verlor wegen eines Schlagloches die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte mit dem Kopf auf den Asphalt, wie die Polizei am Dienstag in Ulm mitteilte. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Klinik.

Pressemitteilung