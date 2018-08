Ein Fahrradfahrer ist in Waldbronn (Kreis Karlsruhe) bei einem Unfall mit einer Straßenbahn getötet worden. Der 47-Jährige war am Montagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache an der Station Busenbach unter den Zug geraten, wie die Polizei in Karlsruhe mitteilte. Die Bahnstrecke wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt.