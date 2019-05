Ein Fahrradfahrer ist auf der Autobahn 5 bei Ringsheim (Ortenaukreis) von einem Lastwagen erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe den Mann in der Nacht zu Mittwoch in ein Krankenhaus geflogen, teilte die Polizei am Morgen mit. Warum der Radfahrer auf der Autobahn unterwegs war, blieb nach Angaben eines Sprechers zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft schaltete einen Sachverständigen ein. Die Polizei sperrte am Unfallort an der Anschlussstelle Ringsheim/Rust einen Fahrstreifen in Richtung Norden.

Polizeimeldung