Fahrlehrer soll Fahrschülerinnen genötigt haben

Ein Fahrlehrer soll über Jahre hinweg Fahrschülerinnen sexuell genötigt haben. Für die ihm vorgeworfenen Taten von Mitte 2013 bis Mitte 2016 muss der 50-Jährige sich vom heutigen Mittwoch (09.00) an vor dem Landgericht Mannheim verantworten. In neun Fällen soll er in Raum Mannheim/Heidelberg/Frankenthal seine Tätigkeit dazu ausgenutzt habe, Frauen dazu zu bewegen, sexuelle Handlungen an sich zu erdulden (17 KLs 203 Js 36854/17). Zum Auftakt des wegen eines Krankheitsfalles und Corona mehrfach verschobenen und jetzt neu aufgerollten Prozesses werden die Anklageschrift verlesen und der Angeklagte befragt.

