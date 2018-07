Fahrlässigkeit führte zu Brand in Asylbewerberunterkunft

Der Großbrand in der Asylbewerberunterkunft in Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) ist durch den fahrlässigen Umgang mit einem Teelicht ausgelöst worden. Ein 32-jähriger Bewohner eines der Wohncontainer habe es angezündet und dann unbeaufsichtigt gelassen, teilte die Polizei am Mittwoch unter Hinweis auf Erkenntnisse der Kriminaltechnik und des Brandsachverständigen mit. Gegenstände in dem Zimmer hätten durch das Teelicht Feuer gefangen.

Bei dem Brand am 8. Juli waren 50 Wohncontainer zerstört worden. Verletzt wurde niemand. Etwa 65 Menschen mussten auf anderen Asylbewerberunterkünfte verteilt werden. Es entstand ein Sachschaden von 500 000 Euro. Mehrere Bewohner hatten den Polizeiangaben zufolge noch versucht die Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Zeugenaussagen und Angaben des 32-Jährigen stimmten mit den Ermittlungen überein. Der Mann hatt sich einen Tag nach dem Brand gestellt.

Meldung von Polizei und Staatsanwaltschaft