Fahrgastschiff bei dichtem Nebel festgefahren

Ein Fahrgastkabinenschiff mit 90 Menschen an Bord hat sich in der Nacht zum Montag bei Hagenbach im Rhein festgefahren. Zum Unfallzeitpunkt habe niedriger Wasserstand und dichter Nebel geherrscht, teilte die Wasserschutzpolizei in Germersheim am Montag mit. Der Schiffsführer habe die Situation „nautisch“ falsch eingeschätzt und das Schiff am Grund festgefahren. Alle Passagiere waren am Vormittag noch an Bord - es habe keine Verletzten gegeben.

Das Schiff solle im Laufe des Tages unter Aufsicht des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes freigeschleppt werden, hieß es. Zuletzt hatte sich am 17. Oktober ein Tankmotorschiff am Hagenbacher Grund im Kreis Germersheim festgefahren. Hagenbach liegt in der Südpfalz nahe der Landesgrenze zu Baden-Württemberg.

