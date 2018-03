Ein Schwarzfahrer hat bei einer Kontrolle in einer Karlsruher Straßenbahn einem Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe ein Bein gebrochen. Weil der 31-Jährige ohne Fahrschein am Sonntagabend vor den vier Kontrolleuren flüchten wollte, hätten diese ihn festgehalten, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann habe sich heftig gewehrt und um sich getreten. Dabei habe ein Kontrolleur einen Unterschenkelbruch erlitten. Der Schwarzfahrer wurde am Kopf verletzt. Ihn droht ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Mitteilung der Polizei