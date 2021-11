Fahrgäste verletzen sich bei Vollbremsung von Straßenbahn

Bei der Vollbremsung einer Straßenbahn in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Donnerstag fünf Reisende gestürzt und haben sich dabei verletzt - mindestens ein Fahrgast schwer, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Rettungswagen mussten daher am Donnerstag angefordert werden, wie es weiterhin hieß.

Ursache für die plötzliche Bremsung der Bahn sei ein Fußgänger gewesen, der noch kurz vor der Straßenbahn an einer Haltestelle die Gleise überquerte.

