Zwei Fahrgäste haben bei Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) im Streit auf den Lokführer einer Regionalbahn eingeschlagen. Der 33-Jährige und der 21 Jahre alte mutmaßliche Angreifer wurden leicht an Kopf und Händen verletzt, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Der Lokführer hatte am Freitag zunächst die viel zu nah an der Bahnsteigkante stehenden Männer bemerkt und mehrfach sie akustisch gewarnt. Als die 21 und 62 Jahre alten Männer dann in die Bahn von Osterburken nach Heilbronn stiegen, wollte der Lokführer mit beiden reden. Das eskalierte, alle drei gingen schließlich mit Fäusten aufeinander los.

Meldung der Polizei