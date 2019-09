Ein Lastwagenfahrer ist in Güglingen (Kreis Heilbronn) von seinem Fahrzeug überrollt worden und an der Unfallstelle gestorben. Der 48-Jährige hatte am Mittwochvormittag angehalten und war ausgestiegen, um Baustoffe anzuliefern, teilte die Polizei mit. Als der Laster auf dem abschüssigen Gelände zu rollen begann, rannte der Mann ihm nach. Er wurde zwischen dem Fahrzeug und einer Mauer eingequetscht und unter das Gefährt gezogen. Der Laster kam zum Stehen. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Pressemitteilung