Fahrer stirbt nach Auffahrunfall an Stauende auf der A7

Bei einem Auffahrunfall am Ende eines Staus auf der Autobahn 7 in Schwaben ist der Fahrer eines Kleintransporters ums Leben gekommen. Der 58-Jährige habe am Montag den im Stau stehenden Lastwagen vor sich nicht rechtzeitig gesehen und sei mit seinem Fahrzeug fast ungebremst auf diesen aufgefahren, teilte die Polizei mit. Der Kleintransporter schob sich unter den Lastwagen, der Fahrer wurde eingeklemmt, und starb noch an der Unfallstelle. Der Streckenabschnitt sei daraufhin etwa vier Stunden lang gesperrt gewesen.

Ursache des Staus war nach Polizeiangaben ein Lastwagen, der etwa zwei Stunden zuvor und zehn Kilometer weiter am Autobahnkreuz Ulm auf der Fahrbahn umkippte und Feuer fing. Da der Verkehr daraufhin umgeleitet werden musste, habe sich der mehrere Kilometer lange Stau gebildet.

