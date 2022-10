Fahrer mit 48.100 unversteuerten E-Zigaretten erwischt

Ein Fahrer ist mit 48.100 unversteuerten und mutmaßlich gefälschten E-Zigaretten auf der Autobahn 8 bei Stuttgart erwischt worden. Der 34-Jährige saß bekifft hinterm Steuer, wie das Hauptzollamt Stuttgart am Freitag mitteilte. Der Mann gab am Dienstag an, aus Frankreich zu kommen und auf dem Heimweg nach Österreich zu sein. Die Ladung sei für einen Bekannten in München, er kenne den Inhalt der Kartons nicht. Darin befanden sich die E-Zigaretten mit deutscher Beschriftung, jedoch ohne Steuerzeichen. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 15.000 Euro.

Mitteilung des Zolls

© dpa-infocom, dpa:221014-99-129974/2