Wegen einer Fahrbahnerneuerung auf der Autobahn 8 bei Karlsruhe ist von Montag an mit Verkehrsstörungen und Staus zu rechnen. Diese könnten sogar bis auf die A5 reichen, teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe am Donnerstag mit. Um Fahrbahnschäden zu beseitigen, werde der Verkehr in Richtung Stuttgart vollständig auf die Strecke nach Karlsruhe umgeleitet. Die Arbeiten werden wohl rund sechs Wochen dauern.