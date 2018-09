Fahranfängerin gerät auf Gegenfahrbahn: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Autounfall zwischen Laichingen und Hohenstadt (Alb-Donau-Kreis) sind am Montagmorgen drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Eine 18-jährige Fahranfängerin hatte aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto verloren und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte sie nach Polizeiangaben auf ein entgegenkommendes Auto, das daraufhin gegen einen Baum geschleudert wurde. Der 34-jährige Fahrer und sein 45-jährige Beifahrer wurden im dem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Fahranfängerin selbst wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in eine Klinik. Der Gesamtschaden beträgt rund 19 000 Euro.

Pressemitteilung Polizei