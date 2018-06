Fahranfänger rast in Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte

Beim Zusammenprall zweier Autos in Plochingen (Kreis Esslingen) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger war am Dienstag zu schnell auf der Schorndorfer Straße unterwegs, wie die Polizei Reutlingen mitteilte. In einer engen Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam ins Schleudern und geriet auf die Gegenspur. Dort krachte er in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der 71-jährige Fahrer des Wagens und seine 74-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahranfänger blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 20 000 Euro.