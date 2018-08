Fahnder der Reutlinger Polizei haben in den letzten Monaten einen mutmaßlichen Drogenhändlerring zerschlagen. Es seien bisher 15 Männer und eine Frau festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Beschuldigten sitzen demnach in Untersuchungshaft. Insgesamt werde gegen 68 Personen hauptsächlich wegen Drogenhandels ermittelt.

Die Ermittler hatten den Angaben zufolge seit Februar Hinweise auf die international agierende Drogenbande. Deren Mitglieder sollen vor allem Marihuana aus Serbien und Montenegro nach Reutlingen geschmuggelt, bei Komplizen gebunkert und an einen festen Kundenstamm verkauft haben.

Bei Durchsuchungen in den letzten Monaten fand die Polizei demnach über 13 Kilogramm Marihuana und Haschisch, 570 Gramm Amphetamin, knapp 120 Gramm Kokain und über 1100 Gramm Ecstasy-Tabletten. Zudem wurden etwa 32 000 Euro mutmaßliches Drogengeld sowie eine Maschinenpistole mit Munition beschlagnahmt.

