Fahnder stoppen Mann mit Kokain im Wert von 93 000 Euro

Einen Mann aus Baden-Württemberg mit Kokain im Wert von rund 93 000 Euro haben Fahnder an der deutsch-niederländischen Grenze aufgegriffen. Der 33-Jährige wurde am Freitagabend mit 1,3 Kilogramm Kokain kurz nach der Einreise nach Deutschland bei Schüttorf festgenommen, wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte. Nach einem Schnelltest auf Rauschgift durchsuchten die Beamten das Fahrzeug des Mannes und fanden die Drogen in einem Versteck. Das Kokain wurde beschlagnahmt und der mutmaßliche Drogenkurier einem Richter vorgeführt, der am Samstag Haftbefehl erließ.

Laut Bundespolizei bleibt die deutsch-niederländische Grenze ein Brennpunkt für Drogenschmuggel. Eine Woche zuvor war ein ähnlicher Versuch mit Kokain im Wert von 70 000 Euro aufgeflogen.

