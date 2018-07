Sonnenbühl (dpa/lsw) - Ein Bodybuilder aus Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) soll sich mit einem professionellen Anabolika-Handel ein kleines Vermögen verdient haben. Drogenfahnder nahmen den 34-Jährigen nach monatelangen Ermittlungen fest, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. In einer Scheune fanden die Ermittler ein kleines Labor, dazu mehrere tausend Euro Bargeld, einen Luxus-Sportwagen und ein teures Motorrad. Der Mann soll die muskelaufbauenden Präparate in der Scheune selbst hergestellt und dann über das Internet verkauft haben. Dort fiel er den Drogenfahndern ins Auge. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft und schweigt zu allen Vorwürfen.