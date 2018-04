In Mühlheim ist am Dienstagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Schönenbergstraße ausgebrochen. Das Gebäude brannte komplett aus, die Polizei schätzt den Schaden auf 300 000 bis 400 000 Euro. Die Ursache ist bislang ungeklärt. Verletzt wurde niemand.

Nachbarn entdeckten das Feuer und setzten sofort einen Notruf ab. Als erste am Einsatzort war die Werksfeuerwehr der Firma SKS. Auch die Feuerwehr Mühlheim unter der Einsatzleitung von Armin Ulrich rückte sofort aus, Unterstützung kam von den ...