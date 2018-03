Für „Rock am Ring“ gibt es jetzt auch Tagestickets

Die Fans des Musikfestivals „Rock am Ring“ können in diesem Jahr wie schon beim Schwester-Festival „Rock im Park“ in Nürnberg auch Tagestickets kaufen. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch in Frankfurt/Main mit. Damit könnten die Besucher an beiden Orten auch nur einen Festivaltag auswählen. Bisher seien 115 000 Tickets verkauft worden. Mit dabei sind unter anderem die US-Band Foo Fighters, der deutsche Indie-Rapper Casper und Schock-Rocker Marilyn Manson.

Am Nürburgring geht bald die Saison los: Am 17. März steht ein Probe- und Einstelltag an, am 24. März folgt die VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring (Lauf 1).

