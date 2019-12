Für kleine Patienten: Nikolaus seilt sich von Klinikdach ab

Der erste Bewerber um den Bad Waldseer Bürgermeister-Posten tritt an die Öffentlichkeit: Matthias Henne, der amtierende Bürgermeister in Zwiefalten, hat seine Bewerbung am Freitag persönlich im Rathaus abgegeben.

Mit fokussiertem Blick steht Henne unter den Arkaden. In der Hand hält er einen Umschlag mit seinen Bewerbungsunterlagen. Der 37-Jährige möchte der neue Bad Waldseer Rathaus-Chef werden und würde dafür sein Bürgermeisteramt in Zwiefalten aufgeben.