Fünfter Feinstaubalarm: Luftbelastung unter Grenzwert

Vor Beginn des fünften Feinstaubalarms der Saison in Stuttgart ist die Luftbelastung unter dem zulässigen EU-Grenzwert geblieben. Wie am Samstag aus vorläufigen Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) hervorging, wurde am Freitag am besonders belasteten Neckartor im Stuttgarter Talkessel eine Konzentration von 27 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft im Tagesmittel gemessen. Laut EU-Recht sind höchstens 50 Mikrogramm im Tagesmittel zulässig.

Der erneute Feinstaubalarm hat in der Nacht zum Samstag begonnen. Das Ende sei offen, hieß es von der Stadt. Feinstaubalarm wird ausgelöst, wenn bei Wetterlagen mit geringem Luftaustausch in der Atmosphäre die Belastung mit Feinstaub und Stickstoffdioxid reduziert werden muss. Die Landeshauptstadt verwies auf entsprechende Voraussagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für mindestens Samstag und Sonntag.

Autofahrer sind für die Dauer des Alarms aufgerufen, den Wagen stehen zu lassen und auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umzusteigen. Bereits seit Freitagabend sollen zudem sogenannte Komfort-Kamine, die nur als zusätzliche Wärmequelle dienen, aus bleiben.

DWD-Wetterausblick

Stuttgart zum Feinstaubalarm

Tagesmittelwerte am Neckartor