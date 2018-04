Eine Fünfjährige hat in Karlsruhe ihre Mutter ausgesperrt - und das bei kochender Suppe auf dem Herd. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die 37-Jährige am Dienstag kurz in den Keller gegangen, um Wäsche zu machen. Die Tochter folgte ihr jedoch unbemerkt und zog die Haustür hinter sich zu. „Da die 37-Jährige gerade eine kochende Suppe auf dem Herd stehen hatte, war ihr die Dringlichkeit der Lage offenbar schnell bewusst“, teilte die Polizei mit. Die Frau rief Polizei und Feuerwehr. Die Retter gelangten durch ein offenes Fenster ins Innere und verhinderten Schlimmeres. „Die im Treppenhaus verweilende Fünfjährige war wohlauf und auch die Suppe köchelte noch immer vor sich hin“, hieß es. Es gab demnach weder einen Brand noch Rauch.

Mitteilung