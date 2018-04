Fünf Wohnungen unbewohnbar nach Brand in Mehrfamilienhaus

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) hat am Freitag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Feuer war nach Angaben der Polizei auf dem Balkon einer der Wohnungen entdeckt worden. Verletzt wurde niemand; die Brandursache ist noch unklar. Mehr als 80 Einsatzkräfte hatten Glutnester bekämpft und Zwischenwände und Decken öffnen müssen, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Fünf Wohnungen in dem Haus seien so stark beschädigt, dass die Bewohner vorerst woanders untergebracht werden mussten. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge bis zu 250 000 Euro.

Pressemitteilung Polizei