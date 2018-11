Fünf Menschen sind am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Gäufelden-Öschelbronn (Kreis Böblingen) verletzt worden - einer davon schwer. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, missachtete ein Kleintransporter die Vorfahrt eines Autos und stieß mit diesem zusammen. Danach prallte der Kleintransporter noch in zwei weitere Fahrzeuge. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Straße musste gesperrt werden.