Fünf Verletzte bei Brand von Mehrfamilienhaus in Mannheim

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim sind fünf Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Das Feuer war am Morgen aus zunächst ungeklärten Gründen in einer Wohnung im ersten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Ein 92-jähriger Mann kam mit Verbrennungen in eine Ludwigshafener Spezialklinik. Darüber hinaus wurden zwei Erwachsene im Alter von 48 Jahren und 30 Jahren sowie zwei Kinder mit Rauchvergiftungen in Mannheimer Krankenhäuser gebracht. Von den Flammen wurde demnach auch ein Appartement im zweiten Stock in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 120 000 Euro.

