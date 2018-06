Bruchsal/Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 35 nahe Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) sind am Samstag fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei in Karlsruhe mitteilte, hatte ein 62-jähriger Autofahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in den Gegenverkehr geschleudert. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Wagen eines 42-Jährigen zusammen. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin kamen mit leichten Blessuren davon. Der 42-Jährige und seine beiden Mitfahrer mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein weiteres Auto beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 38 000 Euro.